Kanalarbeiten beginnen nach den Feiertagen

Lautertal.Der Zweckverband KMB saniert im Auftrag seiner Mitglieder, darunter die Gemeinde Lautertal, jedes Jahr Teile der Kanalisation. In diesem Jahr sind Arbeiten in Schannenbach, Lautern sowie auf der B 47 in Reichenbach geplant, wie der KMB mitteilte. Die betroffenen Anwohner erhielten rund drei Tage vor dem Beginn der Arbeiten ein Informationsschreiben, in dem die konkreten Termine enthalten seien. Während der Sanierung sei es empfehlenswert, mit Wasser sparsam umzugehen.

Die Vorarbeiten zu den Kanalsanierungsarbeiten beginnen derzeit. Die eigentlichen Sanierungen sollen nach Angaben des Verbandes nach Ostern starten und bis Ende August dauern. Der KMB habe dafür eine Firma, ein Ingenieurbüro sowie einen zertifizierten Fachberater beauftragt.

Grundsätzlich sei es möglich, solche Arbeiten in offener oder geschlossener Bauweise durchzuführen. Wenn der Kanal von seinem Durchmesser her genug Abwasser ableiten könne, werde die Sanierung in geschlossener Bauweise versucht. Dazu werde normalerweise das sogenannte Inliner-Verfahren angewendet. Im Gegensatz zur offenen Bauweise entfalle das Aufgraben des Kanals an der Baustelle.

Beim Inliner-Verfahren werde ein in Harz getränkter Glasfaserschlauch mit Luft gefüllt und mittels UV-Licht ausgehärtet. Nach der Aushärtung könne der Abwasserkanal noch am gleichen Tag wieder benutzt werden. Beeinträchtigungen für Anwohner und den Verkehr würden deutlichreduziert.

Dieses Bauverfahren will der KMB bei den Arbeiten in Lautertal in diesem Jahr anwenden. Es würden Inliner mit einem Durchmesser zwischen 200 und 700 Millimeter eingebaut. Darüber hinaus seien nur punktuelle Reparaturen geplant.

Für die während der Arbeiten entstehenden Beeinträchtigungen bittet der KMB um Verständnis. red

