Elmshausen.In Elmshausen beginnen am Mittwoch, 12. August, Kanalarbeiten in der Sachsenhäuser Straße und der Straße Am Hohberg. Das teilte die Lautertaler Gemeindeverwaltung mit.

Die Straßen werden dazu halbseitig gesperrt werden, der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Arbeiten sollen bis zum 10. Oktober abgeschlossen sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.08.2020