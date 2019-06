Kanalarbeiten in Gadernheim

Gadernheim.Im kommenden Jahr soll die Bundesstraße 47 in Gadernheim ausgebaut werden. Nach dem Abschluss der Arbeiten in Elmshausen ist die Sanierung der Fahrbahn zwischen der Ortsgrenze in Richtung Lautern und der Turmstraße vorgesehen. Der Rest der Straße ist bereits vor einigen Jahren renoviert worden.

Der Zweckverband KMB wird zur Vorbereitung auf die Arbeiten bereits nach den Sommerferien in Gadernheim eine Baustelle einrichten. Geplant ist ab Ende August die Erneuerung von rund 125 Hausanschlüssen an die Kanalisation auf der eineinhalb Kilometer langen Ausbaustrecke. Begonnen wird an der Ortseinfahrt aus Richtung Lautern.

Straße wird ab 2020 erneuert

Die Kanalbaumaßnahme sollen ein Jahr dauern, die Arbeiten an der Bundesstraße selbst werden dann nach den Sommerferien 2020 beginnen. tm

