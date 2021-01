Kanalisation wird saniert

Lautertal.Wegen Kanalreinigungsarbeiten und Reparaturen an der Kanalisation kommt es ab Montag, 1. Februar, im Gemeindegebiet von Lautertal zu Verkehrsbehinderungen. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit. Dazu sind jeweils halbseitige Straßensperrungen als Tagesbaustellen in der Zeit zwischen 8.30 und 15.30 Uhr geplant.

Betroffen sind Elmshausen der Heckenwiesenweg, in Reichenbach Am Lösch und die Friedhofstraße, der Ortsteil Schmal-Beerbach sowie in Staffel der Steigertsweg. Die Arbeiten sollen bis Jahresende erledigt sein.

In Schannenbach wird in der Straße Am Weiher ebenfalls der Kanal saniert. Dort kommt es bis Sonntag, 28. Februar, zu Verkehrsbehinderungen. red

