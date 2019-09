Kandidaten für Kirchenvorstand gesucht

Ingeborg Eichhorn berichtete aus dem Kirchenvorstand. Sie wird künftig die Aufgabe der Kollektenkassen-Rechnerin übernehmen. Gisela Lehrian gibt die Funktion nach 18 Jahren ab.

In zwei Jahren steht die nächste Wahl des Kirchenvorstands an. Hierfür gelte es, rechtzeitig geeignete Kandidaten zu finden, sagte Eichhorn. Weiterhin stehe 2024 der Gemeinde die Kürzung einer weiteren halben Pfarrstelle ins Haus. Daher werde man künftig noch enger mit den Gemeinden in Gadernheim und Beedenkirchen zusammenrücken, mit denen der Zusammenhalt jetzt schon sehr gut sei. Projekte und Gottesdienstzeiten müssten abgestimmt werden. Ein Schwerpunkt sei die Zusammenarbeit bei der Ausbildung der Konfirmanden. fred

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.09.2019