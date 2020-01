Karatekas wanderten im Scheinwerferlicht

Reichenbach.Viele Aktivitäten gab es in den vergangenen Wochen bei der Abteilung Shotokan Karate Do des TSV Reichenbach zu verzeichnen. Wie immer zum Jahresende fand eine unterhaltsame Jahresabschlussfeier statt. Neben dem gemeinsamen Essen und hektischem Schrottwichteln, waren äußerst unterhaltsam erstmalig die „Montagsmaler“ zu Besuch. Auch die Kindergruppe konnte sich noch vor dem Jahreswechsel mit dem renommierten Kindertrainer Roland Jesske über eine erfolgreiche Kinder-Kyu-Prüfung freuen, bei der Katharina Gehrisch, Oliver Bauß und Silas Weiß die jeweils nächsthöhere Graduierung erreicht haben.

Ins neue Jahr gestartet ist die Abteilung mit ihrer traditionellen Funzelwanderung, diesmal von Reichenbach aus nach Brandau im Scheinwerferlicht der Taschenlampen.

Ebenfalls Tradition ist, dass zu Jahresbeginn die Abteilung wieder Schnuppertrainingseinheiten anbietet, wer möchte, kann einfach in lockerer Kleidung mit etwas zum Trinken vorbei kommen und am vielfältigen Training teilnehmen. Die Schwerpunkte beim Training sind Körperhaltung und Körperspannung, Koordination und Beweglichkeit. Da keine Wettkämpfe bestritten werden, ist das Training ideal für alle Altersklassen und Geschlechter. Das Training findet montags und donnerstags um 19.30 Uhr in der TSV Halle im Brandauer Klinger Weg 15 statt. red/Bild: TSV

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020