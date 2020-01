Karten für die Fastnacht

Gadernheim.Für den 14. und 15. Februar (Freitag und Samstag) laden die Gadernheimer Landfrauen wieder zu Fastnachtssitzungen in die Heidenberghalle ein. Karten gibt es am kommenden Samstag, 18. Januar, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr in der Nibelungenstraße 762 in Gadernheim (gegenüber Autohaus Seyfert).

Ein Gremium des Landfrauenvereins plant und organisiert in Zusammenarbeit mit dem Vorstand die Sitzungen. Den Gästen soll ein abwechslungsreiches Programm geboten werden. Außer Getränken werden – wie schon vor zwei Jahren – Kleinigkeiten zum Essen angeboten. In der Bar gibt es Cocktails und sonstige Drinks.

Eine Besonderheit wird die bargeldlose Abwicklung sein. Am Eingang der Halle können die Gäste Wertmarken in Höhe von 15, 20 und 25 Euro kaufen. Die Bedienungen ziehen den entsprechenden Betrag von der Karte ab. Sollte am Schluss noch ein Betrag auf der Wertmarke übrig sein, wird dieser an der Kasse wieder in Bargeld ausgezahlt.

„Wir haben uns für dieses Modell entschieden, da es die Arbeit unserer Bedienungen hoffentlich erleichtert und auch der Aufwand für uns um einiges geringer ist“, teilten die Landfrauen dazu mit. Beim Vorverkauf am 18. Januar soll das Wertmarken-System ausführlich erläutert werden. red

