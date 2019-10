Reichenbach.Das „scheue Reh“ ist auch nicht mehr das, was es früher war. So machte es sich dieses Exemplar in einem Garten mitten in Reichenbach über eine Stunde lang bequem und ließ sich auch von vorbeilaufenden Hunden und Leuten nicht stören.

Nachdem es die eine oder andere Blüte verspeist und verdaut hatte, trottete es gemütlich davon. koe/Bild: koe

