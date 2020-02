Keine Fastnacht beim Sportverein

Reichenbach.Aufgrund des sehr geringen Interesses am Angebot des TSV Reichenbach in den vergangenen Jahren hat der Gesamtvorstand beschlossen, Rosenmontagsball und Kinderfaschingsfeier aus seinem Programm zu nehmen. Die wenigen Helfer, die sich ehrenamtlich einsetzen, sollen für Veranstaltungen herangezogen werden, die von der Bevölkerung angenommen werden, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Zum Beispiel laufen die ersten Vorbereitungen für den Ostermarkt, der am Sonntag, 22. März, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr in und vor der TSV-Turnhalle ist. red

