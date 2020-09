„Keine Gebühren für die NaTour“

Reichenbach.Der Lautertaler Gemeindevorstand ist „überrascht“ über die Absage der NaTour im Felsenmeer. Der als Ersatz für Felsenmeer in Flammen Ende September geplante Termin war am Montag durch den Organisator Tobias Rohatsch abgesagt worden. Grund war laut Rohatsch, „dass die gegenwärtige politische Unterstützung nicht ausreicht, um Kulturveranstaltungen am Felsenmeer durchführen zu können“.

„Im Rahmen einer Gemeindevorstandssitzung am 31. August wurden die Details mit Herrn Rohatsch erörtert. Im Ergebnis hat der Gemeindevorstand beschlossen, die Veranstaltung zu genehmigen. Dabei wären dem Veranstalter keinerlei Kosten und Gebühren durch die Gemeinde auferlegt worden“, schreibt dagegen Lautertals Bürgermeister Andreas Heun nun. tm/red

