Keine öffentliche Beratung zur Taubenpflege

Reichenbach.Die Zukunft des Tauben-Projekts in Reichenbach wird nicht zum Thema in der Gemeindevertretung. Die Runde lehnte es am Donnerstagabend mit den Stimmen von Lautertaler Bürgerliste und CDU ab, Finanzausschuss und Umweltausschuss mit dem Thema zu befassen. Markus Bormuth (LBL) sagte: „Wir haben echt andere Probleme, die wir in den Ausschüssen beraten müssen.“

Die Grüne Liste hatte das Thema behandeln lassen wollen, nachdem Günter Haas (LBL), der Vorsitzende der Gemeindevertretung, beim Neujahrsempfang der Gemeinde an den Kosten für das Projekt Kritik geübt hatte. Es geht dabei um einen Haushaltsansatz von 1200 Euro, der im aktuellen Etat nicht mehr vorgesehen ist und nach dem Haushaltssicherungskonzept auch künftig nicht mehr eingeplant werden soll.

Von dem Geld haben ehrenamtliche Helfer bisher Futter, Medikamente und anderes Material für die in einem Schlag in Reichenbach untergebrachten, verwilderten Haustauben gekauft. Frank Maus (GLL) erinnerte daran, dass es zwar schon immer Tauben in Lautertal gegeben habe. Zum Problem seien die Tiere aber geworden, als einige Züchter ihre Bestände in die Freiheit entlassen hätten, weil sie sich nicht mehr darum kümmern wollten oder konnten.