Kerwe-Frühschoppen in Elmshausen

Elmshausen.Kalt bleiben konnten die Küchen in Elmshausen am Kerwe-Montag. Die Freiwillige Feuerwehr Elmshausen hatte einige Besonderheiten zum Frühschoppen am Gerätehaus vorbereitet.

Zu den stimmungsvollen Klängen der Formation „Die Hohensteiner“ gab es diverse Getränke und ein besonderes Speisenangebot. Die „Grindköpp“ gingen weg wie warme Semmel. Begehrt waren auch Eier mit Speck oder Weißwürste mit Brezeln. Kaffee und Kuchen, gespendet von den Feuerwehrdamen, rundeten das lukullische Angebot ab. Wehrführer und Erster Vorsitzender Ralf Kindinger freute sich über den guten Besuch nicht nur von Elmshäuser Bürgern, geht doch der gesamte Erlös an die Einsatzabteilung der Wehr. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.08.2019