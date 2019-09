Kerwe-Party bei Schwarzlicht

Mit einer „Black Room Party“ startet die Beedenkircher Kerwejugend in ihr Kerwewochenende, das vom 13. bis zum 16. September andauert. Vor dieser ganz besonderen Party steht aber noch der Kerwegottesdienst am Freitag, 13. September, in der kleinen Dorfkirche von Beedenkirchen. Er beginnt um 19 Uhr und wird musikalisch von Emma Ross und Franziska Tönshoff begleitet werden.

Von der Kirche geht es dann zum Dorfgemeinschaftshaus, wo es ab 21 Uhr heißt: „Lights off – Party on“. Das dürfte vor allem eine Party für alle jungen und jung gebliebenen Kerwefans werden. Für alle anderen, die lieber zu Stimmungsmusik tanzen möchten, ist das Angebot am Samstag, 14. September, interessant. Ab 20 Uhr spielen dann – ebenfalls im Dorfgemeinschaftshaus – die „Ourewäller ebbes“ zum „Kerwedoanz“ auf.

Ein großes Programm gibt es am Sonntag, 15. September. Um 14 Uhr startet der Kerwezug auf der Modaustraße am Ortseingang von Brandau kommend und zieht durch das Dorf. Abschluss ist an der Linde in der Ortsmitte. Die Reichenbacher Straße wird wegen der Feierlichkeiten am Sonntagnachmittag für den Straßenverkehr gesperrt sein.

Im Anschluss an der Kerwezug werden Kerweparrer Jochen Kaffenberger und sein Glöckner Lukas Buchner die amüsanten Geschichten aus dem Dorfleben erzählen, die ihnen nicht entgangen sind. Es sind wieder einige Missgeschicke der Beedenkircher zusammengekommen.

Kerwebolzen wird verliehen

Der besten Geschichte wird nach der Ansprache und der Auswertungen durch eine Jury der „Kerwebolzen 2019“ verliehen werden. Auf die vielen Kerwegäste wartet auch eine Tombola mit wertvollen Preisen.

Nach Umzug und Kerweredd wird in den Gasthäusern weitergefeiert werden. Im Gasthaus Zur Linde spielt ab 16 Uhr der Kerwemusiker Peter Fischer auf und sorgt für Stimmung. Am Abend wird dort die Bar der ehemaligen Kerwejugend geöffnet sein.

Auch am Montag, 16. September, wird noch die Kerb gefeiert. Das Gasthaus Zur Linde schenkt ab 10 Uhr Frühschoppenbier aus, Kerwemusiker Peter Fischer ist wieder mit von der Partie. Ein letztes Mal kann dann ab 20 Uhr in der Lindenbar gefeiert werden. jhs

