Kerwebraten war schnell ausverkauft

Reichenbach.Alle 100 Portionen des so beliebten Räuberbratens des SSV Reichenbach zur Kerb waren bereits vor dem Anfeuern des Grills an der SSV-Umkleide ausverkauft. Das Küchen-Team um Reinhard Pfeifer mit Edwin Mink, Manfred Preuß und Klaus Ertl hatte schon Stunden vor dem Grillen der aufgespießten und in Folie verschnürten Fleischportionen mit Kartoffeln Zwiebeln und Speck alle Hände voll zu tun. Fast schon ungeduldig warteten die ersten Gäste auf das Auspacken des weithin duftenden Räuberbratens. In wenigen Minuten waren alle bestellten Portionen über die Theke gegangen. / koe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.08.2019