Kerwejugend feierte 30-jähriges Bestehen

Elmshausen.Ein Kerwewochenende gibt es in Elmshausen schon lange, doch das an diesem Wochenende auch richtig gefeiert wird, ist einer Gruppe junger Elmshäuser zu verdanken, denen es am eigentlichen Kerbsamstag 1989 eigentlich etwas langweilig war. „Am Kerbsamstag 1989 traf sich eine Gruppe Jugendlicher an der Lästerbank“, ist nun in der Jubiläumsausgabe 30 Jahre Elmshäuser Kerb nachzulesen. Auf der Vorderseite des Heftes sitzt eine fröhlich grinsende Birne mit Bierglas und Zepter auf dem Thron: „Schun 30 Joahr uff’m Kerwethron“ ist darüber zu lesen.

In dieser Gruppe Jugendlicher, die sich vor 30 Jahren traf, sind Elmshäuser vertreten, die sich bis heute für den Ort engagieren – es sind da wohl die Richtigen zusammen gekommen. Weil nun in Elmshausen zwar Kerb war, aber niemand das Fest feierte, entschlossen sich die Jugendlichen spontan, ein eigenes Fest zu veranstalten und hatten offensichtlich ihren Spaß dabei. Sie kamen dabei auch auf die Idee, nach nunmehr 35 Jahren Kerbpause auch mal wieder einen Kerbzug zu veranstalten.

Spendenaktion zu Beginn

Bei der Idee blieb es nicht. Ralf Kindinger und Andreas Czyrt nahmen sich der Sache an und trommelten über 30 Jugendliche aus Elmshausen zusammen. Bei der Sitzung im Oktober war damit der Grundstein für die Elmshäuser Kerwejugend gelegt. Nur einen Monat später trafen sie sich mit Vereinsvertretern und Landwirten. Von allen Seiten erhielten die jungen Elmshäuser Unterstützung, alles was nun fehlte, war Geld. Das Startkapital sollte sich aber auch bald einstellen, denn durch eine Spendenaktion flossen fast 2000 Euro in die Kasse des jungen Kerwevereins.

Damit wurde dann 1990 der erste Kerweumzug finanziert. „Diese Spendenaktion war eine einmalige Sache, seitdem finanzieren wir uns von den Festen und Veranstaltungen“, informierte der Vorsitzende des Kerwevereins Fabian Kaffenberger im Gespräch.

Erstes Teichfest 1991

Nur ein Jahr nach diesem legendären Treffen wurde dann in Elmshausen richtig Kerb gefeiert. Am Ablauf hat sich seitdem nichts verändert: Am Freitag wird der Kerwebaum aufgestellt, am Samstag eröffnen die Kerwepärchen mit einem Tanz den Abend und am Sonntag locken Umzug und Kerweredd viele Gäste an.

In der Chronik des Elmshäuser Kerwevereins ist weiter nachzulesen, dass 1991 das erste Teichfest der Kerbjugend gefeiert wurde. Im Vorspann zum Teichfest des Verschönerungsvereins am Feiertag Christi Himmelfahrt, feiern die Mitglieder der Kerwejugend mit vielen Gästen schon am Mittwochabend regelmäßig ein Fest am Teich. 1991 kamen die jungen Elmshäuser auch auf die Idee eine Nachkerb zu veranstalten, sie fand erstmals bei Norbert Werle statt. Beide Feste bringen Einnahmen in die Kasse des Kerwevereins, der damit dann die Kerb, vor allem den Umzug finanzieren kann.

Die nächste Idee folgte 1994: Mit der Umgestaltung eines alten Bauwagens zu einem Toilettenwagen wurde an die Bedürfnisse der Gäste gedacht. Diesen Wagen gibt es bis heute, er wird auf Anfrage bei Festen und privaten Feiern vermietet. 1994 folgte die Idee, ein weiteres Fest zu feiern. Der Ort war das Selterswasserhäuschen. Da es aber eine Überschneidung mit dem Bensheimer Winzerfest gab, wurde die Idee aber wieder eingestellt. Ein neuer Meilenstein in der Jugendarbeit war der Bezug eines Jugendraumes im Alten Rathaus in Elmshausen. Das war im Oktober 1998. Der Raum wurde von den Jugendlichen renoviert und dient als Sitz und Lagerraum.

Eine neue Idee wurde 2007 umgesetzt, denn erstmals wurde am Alten Rathaus eine Faschingsparty gefeiert. Ab 2014 ist sie zu einer Faschingssitzung mit Auftritten und Büttenreden ausgewachsen. Sie wird nun alle zwei Jahre gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr im Gerätehaus gefeiert.

Zu den Aktivitäten kamen 2008 eine Halloweenparty und seit 2013 ein Weihnachtsmarkt. Die Kerwejugend unterstützt auch Feste befreundeter Gruppen mit der Teilnahme an deren Umzügen. 2016 beteiligten sie sich beim Winzerfestumzug mit ihrem selbstgebauten Wikingerschiff und wurden mit den Ersten Preis als „schönsten Wagen“ ausgezeichnet.

