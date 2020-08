Kerweredd an geheimen Orten

Reichenbach.„Augen auf für unsere Kerb“ lautet das diesjährige Motto der Reichenbacher Kerb, die so ganz anders ablaufen wird als sonst. Die Corona-Pandemie und die dazugehörigen Hgyiene-Vorschriften lassen ein richtiges Feiern nicht zu. Dennoch kann jeder Bürger in Kerwestimmung kommen.

Um etwas Farbe in den Ort zu bekommen, bitten die Mitglieder des Kerwevereins die Bevölkerung, die Kerwe-Fahnen aufzuhängen, die es in den Haushalten gibt. Der Reichenbacher Kerweverein hat einiges organisiert, so dass sich die Reichenbacher auf eine ganz besondere Kerb am kommenden Wochenende (Samstag, 29. und Sonntag, den 30. August) freuen können.

Zu vermeiden sind in diesen Zeit Menschenansammlungen, das nehmen die Mitglieder des Reichenbacher Kerwevereins sehr ernst. Deshalb haben sie ein „Corona-Programm“ gestrickt, das streng geheim ist. „Irgendwann passiert an diesem Wochenende irgendwo in Reichenbach etwas“, so Markus Schneider.

Mobiler Rummelplatz

Die Bürger sollten zu Hause bleiben und vom eigenen Hof aus wachsam sein. Die Kinder brauchen auf ihre Kerwefreuden nicht verzichten, denn der Kerweverein hat einen „Mobilen Rummelplatz“ unter Anleitung von Max Flügel gebaut. Auf Bestellung kommt der Rummelplatz dann am Kerwesamstag zu den Einwohnern nach Hause. Auch diese Aktion steht streng unter den Hygieneregeln, allein deshalb ist auch das Angebot begrenzt. Noch gibt es ein paar wenige freie Plätze, darum sind Anmeldungen noch möglich, informiert Markus Schneider. Der mobile Rummelplatz kann derzeit noch bei Saskia Hebel (Telefon 0176/32553439) und Max Flügel (Telefon 0151/18402591) bestellt werden.

Das Aufhängen des Kerwekranzes – ja, den gibt es wirklich – wird in den Internetplattformen veröffentlicht. Wann der Kranz aufgehängt wird, wird natürlich auch nicht verraten. Auch an der Kerweredd wird gearbeitet und die Kerweparrer Felix Meyer und Lukas Külper bereiten sich darauf vor. Die Kerweredd wird vorgelesen, immer eine Geschichte an einem Platz im Ort – wann und wo, klar, auch das ist geheim. Mit von der Partie wird ein Info-Wagen sein.

„Wir feiern ja in 2021 25 Jahre Kerbverein in Reichenbach“, der Kerweverein wagt da schon den Blick in die Zukunft und hegt die Hoffnung, dass 2021 die Welt wieder richtig rund läuft. Doch für jetzt gilt: „Augen und Ohren auf für unsere Kerb“.

Um in die richtige Kerwestimmung zu kommen, was ja nicht leicht sein dürfte, konnte jeder Reichenbacher und Freund der Reichenbacher Kerb ein Überraschungspaket bestellen, welches etwas zum Trinken, zum Essen und zum Lesen beinhaltet, ebenfalls den Kerweverein-Beutel und das neue Kerwe-T-Shirt.

Die Mitglieder des Kerwevereins sind überwältigt von dem großen Interesse an dem Paket, informiert Markus Schneider von Kerweverein. „Wir haben über 200 Bestellungen entgegengenommen“. Ab Mittwochnachmittag werden die Bestellungen bearbeitet und an die Haushalte verteilt. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.08.2020