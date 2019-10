Winterkasten.Mehr als 300 Besucher – und zusätzlich die Mitglieder der Kerwejugend – waren beim Kerwetanz im Raupenstein in Winterkasten zu Besuch. Wie schon in den vergangenen Jahren spielte wieder die Gruppe Lärmfeuer zur Unterhaltung auf und lud die Gäste bis weit in die Nacht zum Tanzen ein. stri/Bild: Strieder

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.10.2019