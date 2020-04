Kerzenlicht und Klagemauer gegen die Krise

Reichenbach.Das wohl merkwürdigste Osterfest seit vielen Jahren ist gefeiert. „Auch in der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach haben wir Ostern unter den aktuellen Bedingungen gefeiert und dabei vieles neu ausprobiert“, berichtete Pfarrer Jan Scheunemann.

Am Gründonnerstag feierte Pfarrer Scheunemann einen Online-Gottesdienst mit Abendmahl. Am Ostersonntag wurde die Osternacht online gefeiert – mit Osterfeuer, dem Entzünden der Osterkerze und einem Bach-Choral. Bereits bei der Vorbereitung zu den Festgottesdiensten standen an der Kirche Osterkerzen sowie der Gottesdienstablauf bereit, die sich die Gemeindemitglieder abholen konnten, um von zu Hause aus mitzufeiern.

Während der Live-Übertragung der Osternacht konnten die Zuschauer daheim an den Bildschirmen mitbeten, mitsingen, ihre kleinen Osterkerzen entzünden und so miteinander in Verbindung stehen. Wer die Ostergottesdienste noch einmal anschauen möchte, kann diese über den YouTube-Kanal der evangelischen Gemeinde abrufen.

Lego-Hasen und Osterbilder

Auch sonst wurde das Osterfest von der Gemeinde sorgfältig vorbereitet: Für Kinder schrieb das Kirchspiel Lautertal einen Lego-Osterhasenwettbewerb aus. „Das kam sehr gut an. Etliche Hasen wurden von jüngeren und älteren Kindern gebaut. Auf der Webseite des Kirchspiels Lautertal haben wir die zahlreichen bunten, großen und kleinen Kreationen der Baumeisterinnen und Baumeister zur Bewunderung ausgestellt. In den nächsten Tagen küren wir den Siegerhasen“, kündigte Pfarrer Scheunemann an.

Damit auch die Senioren im Haus Elisabeth in Gadernheim an Ostern eine Überraschung hatten, bastelten und malten Kinder aus den Lautertaler Kirchengemeinden zudem viele bunte Osterbilder und Grüße. Diese wurden den Bewohnern am Ostermorgen überreicht und sorgten für zahlreiche Bewunderung und ein Lächeln.

„Auch über Ostern hinaus wird der Ausnahmezustand mit den zahlreichen Einschränkungen aufrechterhalten werden – und damit auch die starke Belastung, die dieser für viele Menschen darstellt. Für die Kirchengemeinde Reichenbach bedeutet das: Wir sind weiterhin kreativ und versuchen, Angebote zu machen“, sagte Scheunemann weiter.

Jeden Abend um 19 Uhr wird also nach wie vor Gebetsgemeinschaft gehalten mit dem „Licht der Hoffnung“: In den Kirchen wird dazu die Osterkerze entzündet, gebetet und gesungen. Die Pfarrer laden die Gemeindeglieder dazu ein, zu Hause zur gleichen Zeit ebenfalls eine Kerze zu entzünden und Fürbitten oder das Vaterunser zu beten. So entsteht jeden Abend eine kleine Gebetsgemeinschaft für einige Minuten.

Auf Facebook und Instagram können alle Interessenten auch live dabei sein, mitsingen und mitbeten. Für das „Licht der Hoffnung“ nehmen die Gemeinden Gebetsanliegen und Musikwünsche entgegen.

An der Reichenbacher Kirche wurde dafür ein Briefkasten installiert, in den Gebetswünsche eingeworfen werden können. Hier liegen auch Postkarten bereit, die mit Gedanken und Worten an Gott beschriftet werden können. „Wofür bitte ich?“ und „Wofür bin ich dankbar?“ seien die Leitfragen, mit denen das Positive in den Blick genommnen werden solle, was in der schwierigen Situation guttue.

Negatives von der Seele schreiben

Vor der evangelischen Kirche in Reichenbach ist eine „Klagemauer“ aus Backsteinen aufgebaut. Negative Gedanken und frustrierende Erlebnisse können notiert und die Zettel in die Steine eingesteckt werden. Es tut gut, sich Belastendes und Negatives von der Seele zu schreiben. Die abgegebenen Zettel werden regelmäßig verbrannt.

In den kommenden Tagen werden an der Kirche außerdem kleine Gedankenimpulse und Andachten auf Papier zum Mitnehmen bereitgestellt werden, kündigte Jan Scheunemann an. So seien die Kirchengemeinden auch für diejenigen da, die keinen Zugang zum Internet haben. Auf Wunsch würden die Postkarten, Impulse und Andachten auch zu den Gemeindegliedern nach Hause gebracht werden. Das Gemeindebüro nehme dazu Anmeldungen entgegen. Pfarrer Scheunemann betonte außerdem, dass er telefonisch für Anfragen, Sorgen und Gespräche zu erreichen ist. red

Info: Weitere Informationen unter kirchspiel-lautertal.de/corona YouTube-Kanal: Jan Scheunemann Facebook-Seite: Evangelische Kirchengemeinde Reichenbach Instagram: @kirchengemeinde_ reichenbach

