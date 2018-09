Kikeriki: Aufführung findet statt

Elmshausen.Morgen (Samstag) gastiert das Kikeriki-Theater aus Darmstadt in Lautertal. Die Aufführung in der Lautertalhalle in Elmshausen findet statt, auch wenn die Halle im Normalbetrieb nur noch bis 19 Uhr geöffnet ist. Das betonten die Organisatoren in einer Mitteilung. In den vergangenen Tagen habe es zahlreiche Anfragen dazu gegeben.

Wie berichtet, kann die Halle wegen fehlender Brandschutzeinrichtungen nur eingeschränkt benutzt werden. Insbesondere gibt die Verwaltung das Haus derzeit nur in der Zeit frei, in der Tageslicht herrscht. Grund ist, dass die Notbeleuchtung nicht funktioniert.

Während der Theateraufführung werden die Lautertaler Feuerwehren eine Brandwache stellen. Die Sicherheit der Gäste sei gewährleistet, sagte Mitorganisator Alfred Hogen, der den Kontakt zum Kikeriki-Theater hergestellt hatte. An allen Ausgängen seien Feuerwehrleute postiert.

Die Aufführung ist seit Wochen ausverkauft. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.09.2018