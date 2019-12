Kikeriki-Theater kommt wieder

Lautertal.Bereits im vergangenen Jahr war es dem Reichenbacher Alfred Hogen gelungen, das in Darmstadt-Bessungen beheimatete Kikeriki-Theater nach Lautertal zu holen. Der große Erfolg mit einer Bombenstimmung in der Lautertalhalle in Elmshausen ließ die Idee aufkommen, einen weiteren Auftritt in Lautertal zu planen.

Das Organisatoren Duo Alfred Hogen und Peter Schuster hat nun wieder einen Termin bei der heiß begehrten Theatergruppe ergattert. So wird es am Samstag, 12. September, ein Wiedersehen mit den Mannen um Felix Hotz, dem Chef des Kikeriki-Theaters, geben.

Diesmal steht das Spektakel „Faust – Ein teuflisches Jahrmarktsspiel“ für Erwachsene und Kinder auf dem Programm. Einlass ist bei freier Platzwahl ab 18 Uhr, Beginn der Aufführung ist um 20 Uhr. Die Karten wird es im Vorverkauf geben. Sie werden für die Käufer zu einem noch festzulegenden Termin im Rathaus zum Abholen bereitgelegt werden.

Da Weihnachten vor der Tür steht, wären die Karten auch ein nettes Geschenk, meinen die Organisatoren. Man habe sich auf einen Zwei-Jahres-Rhythmus von Aufführungen in Lautertal eingestellt, um dem Angebot des Sportvereins Lindenfels mit der gleichen Truppe nicht in die Quere zu kommen.

Unterstützung geben bei der Aufführung im nächsten Jahr wieder der Jugendrat der Gemeinde und die Jugendfeuerwehr Reichenbach.

Zum Inhalt: Lange bevor Goethe den Faust zu dem bedeutendsten deutschen Literatur- und Theater-Thema erhob, war die Geschichte auf den Bühnen des Volkstheaters bereits zu Hause. Hanswurst und Kasper hielten als volkstümliche Figuren Einzug, um als Gegenspieler der Teufel und Furien dem höllischen Treiben komödiantisch Paroli zu bieten.

In dieser Volkstheatertradition spielt das Kikeriki-Theater diesen großen Stoff „auf eigene Faust“. Wer das Ensemble kennt, weiß dass die „Holzköpfe“ respektlose Satire pur liefern werden. koe

