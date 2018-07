Anzeige

Lautern.In Lautern wurde am Wochenende die Kerb gefeiert. Nachdem das Fest am Freitagabend im Hof am Feuerwehrhaus begonnen hatte, standen am Samstagnachmittag die Kinder im Mittelpunkt des bunten Treibens. Markus Hill verstand sich als versierter Discjockey und heizte im kleinen Nebenraum der Festhalle musikalisch ein. Für die Tanzpausen waren Wasserbomben vorbereitet für eine kühlende Pause. Nach dem Kerwetanz mit Alleinunterhalter Werner Best am Samstagabend klang das Fest nach einem Gottesdienst mit Pfarrer Reinald Engelbrecht am Sonntag aus. df/Bild: Funck