Reichenbach.Interessiert betrachteten im Mai 1974 (von links) Armin Metter, Jochen Polzer, Udo Gehbauer, Uwe Ross, Wolfgang Haberfellner und Susanne Metter das Fortschreiten der Arbeiten am Spielplatz Vier Morgen in Reichenbach. Der Platz ist zurzeit geschlossen, was noch einmal Thema im Ortsbeirat war. Nach Problemen mit der Ableitung von Grundwasser steht die Wiedereröffnung noch aus. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.10.2018