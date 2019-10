Kinder inszenierten Zachäus-Geschichte als Musical

GADERNHEIM.Musical in der Kirche? Warum nicht. Es war die biblische Geschichte von Zachäus, dem Zöllner und Sünder, bei dem Jesus einkehrte, die in der evangelischen Kirche in Gadernheim von Kindern und Jugendlichen aufgeführt wurde.

Beim Publikum kam die Inszenierung bestens an. Sie war im Rahmen eines Musical-Projekts der evangelischen Kirche Lautertal in den Herbstferien erarbeitet worden. Darstellung, Gesang, gesprochener Text, Musikbegleitung, Bühnenbild – alles war stimmig.

Schon eine Woche zuvor hatte das Ensemble einen Auftritt in der Kirche in Reichenbach, eine weitere Aufführung steht am kommenden Sonntag, 27. Oktober, ab 11 Uhr in der Kirche Beedenkirchen auf dem Programm. thz/Bild: Zelinger

