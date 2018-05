Kinder treffen sich abends am Osterfeuer

Lautertal/Lindenfels. Zum höchsten Fest der Christenheit an diesem Wochenende laden die Kirchengemeinden in Lautertal und Lindenfels zu zahlreichen Veranstaltungen ein. In Beedenkirchen wird morgen (Karfreitag) ab 15 Uhr ein Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl gefeiert. Der Kirchenchor wirkt daran mit. Einen Osterfest-Familiengottesdienst gibt es dann am Sonntag ab 9.30 Uhr. Parallel wird ein

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4328 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.04.2009