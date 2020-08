Kinder turnen wieder

Gadernheim.Nach den Sommerferien hat beim TSV Gadernheim Kinderturnen der Zwei- bis Sechsjährigen, unter der Leitung von Tanja Vey und Elena Slomski-Vetter, wieder begonnen. Die Abteilung Gymnastik und vor allem die Kinder freuen sich sehr, dass es wieder angeboten werden darf.

Schwerpunkt auf Geräteturnen

Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Geräteturnen, Bodenturnen sowie Ballspiel und findet aktuell immer mittwochs von 15.45 bis 16.45 Uhr statt. Seit August wird Vey von Slomski-Vetter als Übungsleiterin unterstützt. Aufgrund der Hygienemaßnahmen wird 15 Minuten später begonnen, damit die Turnhalle ausgiebig gelüftet und die Sportgeräte desinfiziert werden können. So lässt sich mit Mund-Nase-Schutz für Übungsleiterinnen und helfende Eltern das Angebot wieder durchführen.

In dieser außergewöhnlichen Zeit ist es von Vorteil, so eine große Turnhalle wie die in Gadernheim nutzen zu dürfen. Hier haben die Kinder viel Platz und die Übungsleiterinnen Spielraum für Turn-Parcours.

Bereits am 19. August freute sich das Kinderturnen über eine rege Teilnahme. Das Besondere ist wohl der Mix aus Turnen und Ballspiel. Auf diese Art und Weise können Kinder beides ausprobieren und spielerisch herausfinden, was ihnen am meisten Spaß macht.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.08.2020