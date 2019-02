Kinder werden zu Energiespar-Experten

Elmshausen.Dass Schulleiterin Rita Kuntsche die von Mimi Energy und Rudi Rabe vorgeschlagene Namensänderung der Grundschule Elmshausen in „Schlaumeierschule“ beim Schulamt beantragen wird, ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist aber, dass die 60 Kinder der vier Grundschulklassen eine ganze Menge über regenerative Energiequellen und Energiesparmöglichkeiten gelernt haben. Dazu lieferte das Arttours-Theater mit Sigrid Fath, alias Mimi Energy, und Werner Ries, alias Professor Pfiffikus und Rudi Rabe, einen wesentlichen und kindgerechten Beitrag bei der „Prima-Klima-Show“.

Unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Lautertal hatte die Schule die vom Hessischen Wirtschaftsministerium initiierte Hessische Energiespar-Aktion im Rahmen des Unterrichts eingeladen. Die Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren waren gleich bei der Sache und begrüßten Mimi Energy mit einem freundlichen „Guten Morgen“. Des Hinweises, aufmerksam zu sein und Augen und Ohren weit aufzumachen, hätte es bei so viel gespannter Vorfreude gar nicht mehr vor dem Start der Show bedurft.

Zunächst hatte Professor Pfiffikus das Wort. Er erklärte den Kindern eindrucksvoll, wie Kohle vor Millionen von Jahren aus abgestorbenen Farnen und unter Druck nach und nach entstanden ist und nach seiner Förderung verbrannt wird, um Wasser zu erhitzen, dessen Wasserdampf mit einer Turbine den Generator zur Stromerzeugung antreibt.

Schlaue Antworten beim Quiz

Der Nachteil dabei: Es wird auch Kohlendioxid freigesetzt, das die Erde „schwitzen lässt“ und zum sogenannten Treibhauseffekt führt. „Schnee gibt es dann keinen mehr und Kinder können nicht mehr Rodeln gehen. Und der Eisbär wird ausziehen müssen. Aber wohin soll er ausziehen?“, machten der Professor und Mimi deutlich, welche Folgen das haben könne. Auch wenn manche Politiker, allen voran US-Präsident Donald Trump, dies in Frage stelle, „können wir noch etwas tun“, sagten sie: Strom aus Energiequellen gewinnen, bei denen keine Verbrennung erforderlich ist. Schnell kamen die Vorschläge aus den Reihen der Kinder: Solarenergie, Wind- und Wasserkraft. Genauso schnell kamen die Antworten auf die Fragen in der ersten Quiz-Runde.

Um die Kinder und die beiden Darsteller zu motivieren, wurde immer mal wieder eine umweltfreundliche „Prima-Klima-Rakete“ gestartet. Mit den Füßen wurde auf den Boden getrampelt, auf die Schenkel geklopft, in die Hände geklatscht und laut „Prima Klima“gerufen.

Die Kinder lernten auch, dass aber auch Energiesparen nicht nur finanzielle Vorteile bringe. Anhand der Familie Lehmann, die aus einer von Puppen gespeisten „Energieverwaltungszentrale“ versorgt werden, erfuhren die Kinder, dass diese Familie schon am frühen Morgen viel zu viele Elektrogeräte betreibt oder durch falsches Verhalten Energie verschwendet. Unter anderem mit der offenstehende Kühlschranktür oder dem Solar-Wäschetrockner in Form einer Wäscheklammer sind in der zweiten Quiz-Runde schnell die richtigen Antworten gefunden und die Ideal-Punktzahl 100 erreicht.

Zum Abschluss werden bei einer „Hitparade der Energiesparer“ von Mimi noch fünf Projekte vorgestellt, mit denen Energie eingespart werden kann. Unter anderem eine Schule in Darmstadt, wo „Umweltdetektive“ aktiv sind, die auf unnötigen Energieverbrauch innerhalb ihrer Schule achten.

Am Ende des einstündigen Auftritts gab es für das Erreichen der vollen Punktzahl für jede Klasse eine Urkunde, welche die Kinder als „Energiespar-Experten“ ausweist. Zudem erhielt jedes Kind ein „Energie-Sparbuch“, in dem es seine Aktivitäten eintragen kann. Das erlernte wir in den einzelnen Klassen vertieft werden. Nicht auszuschließend ist, dass Lehrer und Eltern in nächster Zeit das ein oder andere Mal von den Kindern auf die Energiesparmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden.

Das Arttour-Theater ist seit vier Jahren auf Tournee in Hessen und hatte in Elmshausen seinen 165. Auftritt mit der Prima-Klima-Show. fred

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.02.2019