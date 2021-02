Kindergarten könnte 2023 fertig sein

Der neue Kindergarten in Elmshausen könnte 2023 gebaut werden. Für dieses Jahr sind sechs Millionen Euro im Investitionsprogramm eingeplant. Bürgermeister Andreas Heun sagte, derzeit liefen sowohl die Vorbereitungen zum Kauf der Fläche durch die Hessische Landgesellschaft als auch erste Gespräche zu den erforderlichen Bauplanungen.

Es ist nicht nur ein Bebauungsplan für die bisher als Grünland genutzte Fläche nahe der Lautertalhalle nötig, sondern auch eine Änderung des Flächennutzungsplans. Zum Start werde es einen Kindergarten mit vier bis fünf Gruppen geben können mit der Option zu Erweiterungen.

Der Neubau soll die sanierungsbedürftigen Kindergärten in Lautern und Reichenbach ersetzen und durch den Umzug der Kinderkrippe dem Kindergarten in Elmshausen mehr Platz verschaffen. Mittelfristig wäre dann auch möglich, den verkehrstechnisch schlecht in einer engen Seitenstraße gelegenen Elmshäuser Kindergarten hierher zu verlagern. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 06.02.2021