Kindergarten und Schule betroffen

Reichenbach.Wegen einer Corona-Infektion ist der Evangelische Kindergarten in Reichenbach heute geschlossen. Die Pressestelle des Kreises Bergstraße hat auf Nachfrage bestätigt, dass sich eine Mitarbeiterin mit dem hochansteckenden Virus infiziert hat. Das Gesundheitsamt habe für die betroffene Person eine Quarantäne angeordnet. Zudem habe der Träger der Einrichtung – das ist die Gemeindeübergreifende Trägerschaft im evangelischen Dekanat Bergstraße – entschieden, dass die Einrichtung heute geschlossen bleiben soll.

Zudem bestätigt die Kreisverwaltung einen Infektionsfall an der Felsenmeerschule in Reichenbach. Das Gesundheitsamt habe auch in diesem Fall für die betroffene Person eine Quarantäne verhängt. Auch für die engen Kontaktpersonen sei eine Quarantäne angeordnet worden.

Unter dem Eindruck dieser neuen Infektionen mahnte der Lautertaler Bürgermeister Andreas Heun zur Achtsamkeit. „Die Pandemie ist nicht vorbei“, sagte er. Die Menschen sollten Massenansammlungen vermeiden und die privaten Kontakte reduzieren. kbw

