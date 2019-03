Kindergartenkinder begrüßten den Frühling mit Liedern

Reichenbach.Bei strahlendem Sonnenschein begrüßten die Reichenbacher Kindergartenkinder, Eltern, Großeltern und Erzieher gestern gemeinsam den Frühling. Entsprechende Lieder waren zu dem Frühlingsfest vorbereitet worden, die die Kinder mit Begeisterung interpretierten. So war man sich beim ersten Lied sicher: „Immer wieder kommt ein neuer Frühling“. Die Jahresuhr, die niemals still steht, erklangt ebenso wie „’s werd Friehjoahr jetzt im Ourewoald“ aus den jungen Kehlen. Guten Zuspruch fanden die angebotenen Frühlingsblumen und der von Eltern gebackene Kuchen. Mit dem Erlös will man notwendige Anschaffungen für die Tagesstätte verwirklichen. koe/Bild: koe

