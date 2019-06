Kindergruppen machen Pause

Beedenkirchen.Mitarbeiter der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau erhalten von ihrem Arbeitgeber regelmäßig Gelegenheit zum Kennenlernen anderer Bereiche evangelisch gelebten Glaubens. Während einer Studienzeit sollen sie ihre eigene Tätigkeit mit Abstand betrachten, um neue Perspektiven für die Arbeit entwickeln zu können.

Die Lautertaler Gemeindepädagogin Heide Dahl hat sich zur Annahme dieses Angebots entschlossen. In der Zeit vom 11. Juni bis zum 17. Juli wird sie sich an einem Camp mit 140 Kindern im evangelischen Jugendwerk Mediasch in Rumänien beteiligen.

Deshalb beginnen für die Kindergruppen in Beedenkirchen heute (Dienstag) schon die Sommerferien. Das regelmäßige Angebot für Kinder zwischen fünf und 13 Jahren startet wieder am Dienstag, 13. August, zu den gewohnten Zeiten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.06.2019