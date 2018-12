Kinderkino mit kleinem Raben

Lautertal.Das Kinderkino im Jugendzentrum in der Lautertalhalle Elmshausen zeigt am Donnerstag, 13. Dezember, in der Zeit von 16 bis 17.10 Uhr den Film „Der kleine Rabe Socke 2 – Das große Rennen.“ Der Animationsfilm ist ohne Altersbeschränkung freigeben.

Die Handlung: Als dem frechen kleinen Raben Socke durch ein Missgeschick die gesamte Ernte der Waldtiere in den Fluss purzelt, muss ganz dringend Nachschub her, bevor Frau Dachs etwas merkt. Das Geld für neue Wintervorräte will Socke beim großen Rennen durch den Wald gewinnen. Doch die Konkurrenz ist groß: Der rasende Rinaldo, ein Papagei aus Südamerika, macht Socke und seinen Freunden Eddi-Bär und Bibermädchen Fritzi das Leben ganz schön schwer. Ein aufregendes Abenteuer beginnt. red

