Gadernheim.Die Mittelpunktschule (MPS) in Gadernheim bietet viele besondere und damit auch außerschulische Möglichkeiten an. „Es freut mich, dass das Lautertal erneut in den Genuss eines solchen Projektes kommt und dass wir mit der MPS eine Schule in der Gemeinde haben, die sich im Bereich kulturelle Bildung so engagiert.“ Damit eröffnete Bürgermeister Andreas Heun Ende Mai den abschließenden Austausch mit den Akteuren des Projektes Stadt, Land Kind. Ilona Sauer ist Leiterin des Projektes Flux, das die Zusammenarbeit von Theatern und Schulen auf dem Land fördert.

Aufführungen an geheimen Orten

In der Zeit vom 25. Juni bis zum 20. Juli werden die Künstler Ines Wuttke und Kim Willems maßgeblich an diesem Projekt beteiligt sein und eine Künstlerresidenz in Lautertal errichten. Zusammen mit der Künstlerin Meret Kiderlen führen Willems und Wuttke in den Sommerferien das Theaterprojekt „Stadt-Land-Kind“ durch.

Dabei werden sie zusammen mit Kindern aus Lautertal die Meinungen der Städter über das Landleben unter die Lupe nehmen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Aspekt Kindheit auf dem Land – ein sehr spannendes Thema für alle Beteiligten, ist man sich einig.