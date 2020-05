Kirche im Pfarrwäldchen

Beedenkirchen.Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Epidemie trafen sich an Christi Himmelfahrt die Beedenkircher Christen wieder zu einem „echten“ Gottesdienst, der Dank des guten Wetters im Pfarrwäldchen gefeiert werden konnte. Auch der Fest-Gottesdienst an Pfingsten soll nach Beschluss des Kirchenvorstands nun in dieser Umgebung stattfinden.

Morgen (Pfingstsonntag) um 11 Uhr beginnt die Zeremonie mit Pfarrer Reinald Engelbrecht. Kantorin Andrea Gulden spielt Lieder auf dem E-Klavier. Zum Mitlesen der dazugehörigen Strophen werden den Gottesdienstbesuchern Textblätter zur Verfügung gestellt.

Auch dieser Gottesdienst findet unter den Grundsätzen zum Schutz der Gesundheit in Gottesdiensten der Evangelischen Landeskirche sowie den allgemeinen Infektionsschutz-Regeln des Robert-Koch-Instituts statt. Die Besucher werden gebeten, einen Mund- und Nasen-Schutz mitzubringen und ihn während des Gottesdienstes möglichst aufzubehalten. Zur Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten werden die Namen der Besucher notiert und bis zur Vernichtung 21 Tage lang im Pfarramt verschlossen aufbewahrt werden.

Aufgrund der äußerst guten Akzeptanz der seit Karfreitag im Internet-Dienst Youtube präsentierten Online-Gottesdienste aus der evangelischen Kirche Beedenkirchen sollen auch die nächsten vier Gottesdienste an Pfingsten, am 14. und 28. Juni sowie am 5. Juli dort zu sehen sein. Für Interessierte stehen sie jeweils ab der Mittagszeit bereit. red

Info: youtube.com/channel/UC67SfTEv-AYh5fjwj0IbWgQ

