Reichenbach.Die Einweihung der katholischen Kirche Sankt Andreas in Reichenbach jährt sich am Freitag, 20. November, zum 60. Mal. Die Kirche gehört mittlerweile zur Pfarrgemeinde Sankt Georg in Bensheim. Das Jubiläumsfest wurde abgesagt auf nächstes Jahr verschoben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.11.2020