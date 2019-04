Kirchenkonzert für ein neues Klavier

Beedenkirchen.Mit einem kräftigen „Sing Alleluja“ stimmten die knapp 30 Sänger des Projektchors in der evangelischen Kirche in Beedenkirchen ein und rissen schon zu Beginn viele Gäste mit. Die Zuhörer ließen sich gerne dazu animieren, in das bekannte „Sailing“ von Rod Stewart einzustimmen.

Das Benefizkonzert des Projektchors diente der Anschaffung eines neuen E-Klaviers für die Kirchengemeinde. Der

...