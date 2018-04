Klassik und Hardrock auf acht Gitarren

Auf ihren Gitarren spielten die Mitglieder der Band Gomp in Beedenkirchen Lieder vieler verschiedener Genres. © Neu

Beedenkirchen.Die Musikgruppe Gomp – Picking Arts aus Frankfurt am Main hat mit ihrem Gitarrenkonzert über 100 Zuhörer in die evangelische Kirche in Beedenkirchen gelockt. Die acht Musiker aus ganz Deutschland treffen sich einmal im Jahr zu einem langen Probenwochenende im Freizeitheim der Kirche. Schon zwei Mal spielten sie im Anschluss ein Konzert in der Kirche.

Gomp ist aus dem Gitarrenorchester

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4102 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.04.2018