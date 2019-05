Kleine Wanderung zur Karl-Stähr-Hütte

Elmshausen.Bei der Wanderabteilung im TSV Elmshausen stand eine kleine Tour mit anschließenden Feier im Vereinsheim an. Groß war der Zuspruch, das Wetter war für die 40 Wanderer ideal. Gestartet wurde vom Sportplatz des TSV in Richtung Rathaus. Dort bog die Gruppe ab und lief bergan in den Hohbergwald. Ziel war die Karl-Stähr-Hütte.

Eine Wanderin lud zur Rast ein. Gut eingestimmt wurde nach Wilmshausen gewandert. Dann ging es durch den Buschern und über den Mühlberg zurück nach Elmshausen. Im TSV-Vereinsheim wurde die Wandergruppe erwartet. Aus Anlass von runden Geburtstagen und goldenen Hochzeiten war ein Büfett worden. red/Bild: TSV

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.05.2019