Elmshausen.Eigentlich beginnt am 11. November immer die Fastnachtszeit. In dieem Jahr ist das allerdings in aller Stille passiert, denn große Narrentreffen auf der Straße sind zurzeit nicht möglich. Zudem sind die meisten Kampagnen abgesagt worden, so dass es wenig zu feiern gibt. Etwas närrische Stimmung brachten Petra Baumbach (links) und Irene Gorka gestern trotzdem nach Elmshausen mit einem Ständchen im Heckenwiesenweg. red/Bild: Horn

