Kletterrose wurde Opfer der Wühlmaus

Reichenbach.Wahrscheinlich verursacht durch Wühlmäuse ging diese Kletterrose der Sorte Paul’s Scarlet ein. Sie war 1999 vom Verschönerungsverein Reichenbach direkt an der Nibelungenstraße gepflanzt worden, nachdem sie mehrere Jahre schon in einem benachbarten Garten üppig geblüht hatte.

Bis 2016 war sie in jedem Jahr ein Hingucker, schwächelte aber danach und ging in der monatelangen Trockenheit in diesem Sommer ein. Helfer des Vereins entfernten die Pflanze jetzt.

An eine Ersatzpflanzung ist auf der kleinen Anlage nicht gedacht. Künftig stehen hier die gelb blühenden Forsythien (Forsythia intermedia) sowie die blau blühenden Schmetterlingssträucher (Buddleja davidii) im Mittelpunkt. he/Bild: he

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.11.2018