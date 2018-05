Kochen, Musik und Tanz

Anzeige

Die Projekte „Musik“ und „Tanzen“ wurden gleich zur Eröffnung des Programms im Schulhof vorgestellt. Als „Special Guest“ servierte die vielen Schülergenerationen bekannte, ehemalige Reichenbacher Lehrerin, Gertraut Kramolisch, mit der Flöten-AG Frühlingsweisen. Bei „Alle Vögel sind schon da“ war die gesamte Schulgemeinde zum Mitsingen eingeladen. An der Gitarre begleitet wurden die Nachwuchssänger von Ruth Pappert-Preuß.

Sportliche Aktivitäten auf Video

Die weiteren Projekte präsentierten sich in verschiedenen Klassensälen. Die sportlichen Aktivitäten wie Hockey, Geräteparcours in der Lautertalhalle, Schwimmen in der Halle der Seebergschule und Klettern in der Kletterhalle Bensheim wurden als Videofilme präsentiert.

Bunte, vitaminreiche Kost bot das Kochen-Projekt in Form eines Obst- Gemüse-Buffets an. Kuchen und Säfte durften natürlich nicht fehlen. Zahlreiche Fotos informierten über eine Kooperation mit den Sonnenkindern auf dem Begegnungshof unter dem Motto: „Anders sein“.

Ihrem Kollegiums-Team dankte die Schulleiterin für die tolle Projektwoche und all das, was dabei auf die Beine gestellt worden war. Ihr Dank galt auch Sponsoren, dem Förderverein der Schule und zahlreichen Eltern für die vielfältige Unterstützung. Der Erlös des Sommerfestes sei für die Projektwoche im nächsten Jahr vorgesehen, für die man bereits tolle Ideen gesammelt habe.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.05.2018