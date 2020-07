Reichenbach.Schön anzusehen, aber giftig ist die Königskerze, die man vermehrt in Gärten der Region, aber auch an Waldrändern finden kann. Vor allem für Fische soll die Pflanze tödlich wirken. In der Vergangenheit wurden die Samen daher beim Fischfang eingesetzt. Aber auch in der Humanmedizin werden Wirkstoffe der Pflanze verwendet. Unser Exemplar bereichert die Blumenvielfalt im Garten von Doris und Hans Bremstaller in Reichenbach. koe/Bild: Bremstaller

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.07.2020