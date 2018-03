Anzeige

Lautertal.Die evangelischen Kirchengemeinden in Lautertal laden zu Kinderbibeltagen ein. Die Treffen sind am 26. und 27. März (Montag und Dienstag) in Reichenbach und am Mittwoch, 28. März, in Gadernheim, jeweils im evangelischen Gemeindehaus. Beginn ist um 9.30 Uhr.

Es wird unter dem Motto „Komm, ich zeig dir meinen Baum“ gemeinsam gesungen und gebastelt. Dazu gibt es eine Baumgeschichte aus der Bibel. Am Montag informieren Kinder in einem Vortrag über die Organisation „Plant for the planet“. Am Dienstag soll am Felsenmeer-Informationszentrum in Reichenbach ein Baum gepflanzt werden. Eingeladen sind Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. red