Kommt der Mensch mit dem Wolf aus?

Lautertal/Lindenfels.So leise der Wolf auch durch die Wälder streicht, so geräuschvoll ist doch seine allmähliche Rückkehr in die hiesigen Gefilde. Seit 2017 erstmals wieder ein Exemplar bei Wald-Michelbach gesichtet wurde, bewegt er die Gemüter – zumal es in den Monaten danach immer wieder Nachweise und auch erste Risse von Nutztieren gab. Während sich mancher über eine Bereicherung der Artenvielfalt mit einem

...