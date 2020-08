Kommune will mit Anbietern von Ladesäulen für E-Autos reden

Lautertal.Die Gemeinde Lautertal will mehr Ladesäulen für Elektroautos schaffen und das Angebot an Carsharing ausbauen. Der Gemeindevorstand soll nach dem Willen des Umweltausschusses der Gemeindevertretung dazu mit entsprechenden Firmen Kontakt aufnehmen.

Die Verwaltung hatte auf Wunsch der Gemeindevertretung zuvor bereits eine Liste mit mehr als 40 potenziellen Plätzen für neue Ladestationen und Carsharing-Autos vorgelegt. Bisher gibt es nur jeweils ein Angebot: Am Felsenmeer in Reichenbach können Elektroautos an einer Station der Energiegenossenschaft Starkenburg (EGS) aufgeladen werden. Am Rathaus steht ein Neunsitzer-Bus der bayerischen Firma Mikar, der gemietet werden kann.

Die Ladestation wird sehr gut benutzt, wie Frank Maus (GLL) von der EGS erfahren haben will. Der Bus sei bis zum Ausbruch der Corona-Epidemie öfter im Einsatz gewesen, berichtet Bürgermeister Andreas Heun. Im Ausschuss stellte sich aber heraus, dass aus den meisten Vorschlägen der Verwaltung nichts werden wird. Denn die Gemeinde wird nicht selbst an Anbieter auftreten können, weil das vor allem im Fall der Ladesäulen mit Aufwand verbunden ist: Standards sind zu erfüllen und die Abrechnungen für die Kunden wären im Rathaus zu erledigen.

Sascha Quad vom Bensheimer Energieversorger GGEW war zu der Sitzung eingeladen worden und stellte Details zu den Projekten vor. Dabei verwies er darauf, dass die GGEW sowohl Ladesäulen als auch Carsharing-Autos betreibt. Sie sei dazu auch in Lautertal bereit, allerdings nur an rentablen Plätzen. Dafür sei das Ganze für die Gemeinde kostenlos. Quad sagte, im Wesentlichen kämen in Lautertal für Ladesäulen nur Standorte an der B 47 infrage. Das Felsenmeer sei eine Ausnahme, weil es auch darum gehe, dass Elektromobilisten sich länger im Bereich der Tankstelle aufhalten müssten. Ein modernes E-Auto könne an einer Säule innerhalb von zwei Stunden aufgeladen werden. Betrage die Aufenthaltszeit aber nur einige Minuten, sei nur ein Nachladen möglich. Da der Fahrer erst sein Auto anstöpseln und sich dann für die Abrechnung anmelden muss, war klar, dass ein Gang zu Bäcker oder Metzger zu kurz ist. Gleichzeitig wird dadurch klar, warum am Felsenmeer sich das Angebot lohnt: Es kommen viele Leute von auswärts, und die bleiben längere Zeit.

Bürger sollen befragt werden

Quad betonte, dass sich das Angebot beileibe nicht nur an Besucher der Gemeinde richte. Der Eigenheimbesitzer könne sich zwar eine Ladestation im Haus einbauen lassen. Wer aber zur Miete wohne, habe die Möglichkeit in der Regel nicht und sei ebenfalls auf öffentliche Stationen angewiesen. Dass sich eine Station abseits der Bundesstraße nur in Einzelfällen lohnt, hängt laut Quad nicht allein mit der geringeren Zahl von Fahrzeugen zusammen, die dort vorbeikommen. Es geht auch um den Anschluss der Station, für den ein Zugang zu einer Hauptstromleitung nötig ist. Je länger die Anschlussleitung sei, desto teurer werde die Station und desto geringer sei die Chance auf einen wirtschaftlichen Betrieb.

Für die Schaffung weiterer Carsharing-Angebote riet Quad dazu, vorher im Bereich um den geplanten Standort die Bürger zu befragen, ob sie das Auto nutzen würden. Quad berichtete von dem Fehlschlag, in Hochstädten Carsharing zu betreiben. Obwohl das Angebot mit viel Enthusiasmus gestartet sei, sei das Auto danach nicht benutzt worden. Der Gemeindevorstand soll sich nun mit verschiedenen Anbietern in Verbindung setzen, um die Möglichkeiten in Lautertal auszuloten. Während Sascha Quad für die GGEW die Bereitschaft zum Engagement signalisierte, berichtete Frank Maus davon, dass auch die Energiegenossenschaft Starkenburg gerne weitere Ladepunkte aufbauen würde. Maus wie auch Wolfgang Hechler (SPD) verwiesen außerdem darauf, dass die Gemeinde nicht bei der „Brückentechnik“ Elektroauto stehen bleiben dürfe. In Zukunft müssten auch Angebote für weitere alternative Antriebsformen geschaffen werden. Wolfgang Hechler sagte, das Elektroauto sei keineswegs ausgereift: „Der einzige Vorteil ist, wenn es geklaut wird, kommt der Dieb nicht weit.“

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.08.2020