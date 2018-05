Konfirmationen in spannenden Jahren

Anzeige

Lindenfels.Weißt du noch damals, als wir ...“, so fingen viele Sätze bei diesem Wiedersehen an, denn es gab viel zu fragen und viel zu erzählen; Heiteres und Trauriges wechselten sich ab, denn es ist 50 und 60 Jahre her, dass diese Frauen und Männer das Portal der evangelischen Kirche überschritten, um dort den Segen der damaligen Pfarrer Hartmann (1958) und Pfarrer Hedrich zu empfangen und erstmalig am Abendmahl der Kirchengemeinde teilzunehmen.

Wirtschaftswunder und Revolten

Es war die Zeit des Wirtschaftswunders, als die Jahrgänge 1943/44 ihre Konfirmation feierten, man hörte zum Leidwesen der Eltern Rock’n’ Roll. Das Idol Elvis Presley trat in Deutschland seinen Militärdienst an und ein gewisser Artur Fischer erfand einen Dübel, der heute noch seinen Namen trägt.

Das Jahr 1968, als der Jahrgang 1953/54 konfirmiert wurde, war ein Jahr der großen Umwälzungen, ein Jahr, das in die Geschichte einging durch zahlreiche tragische Ereignisse, etwa die Studentenrevolten und das Attentat auf Rudi Dutschke in Deutschland. Proteste gegen den Vietnamkrieg, die Ermordung von Martin Luther King und Robert Kennedy erschütterten zeitgleich die USA. In der CSSR wird der „Prager Frühling“ blutig niedergeschlagen. Als Gegenbewegung gegen all die Gewalt, den Hass und die Spießbürgerlichkeit erlebt die Hippie-Welle einen Höhepunkt. Das Motto „Make Love, Not War“ steht für diese Zeit von Flower Power.