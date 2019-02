Konzert zum Abschluss

Elmshausen.Mit einem Konzert des Bensheimer Künstlers Rainer Scheffler am Samstag, 2. Februar, klingt ab 19 Uhr die Ausstellung „Americana“ im Elmshäuser Nibelungen-Kunst-Palast aus. Zu sehen sind dort derzeit 26 von Blues und Folk inspirierte Bilder. Die relativ neue Genre-Bezeichnung Americana steht für zeitgenössische Musik, wie sie unter anderem von Steve Earle und Bruce Springsteen gesungen wird. Sie hat ihre Wurzeln im Blues und in Folk-Traditionals.

Scheffler hat für sein Akustik-Konzert „Americana – Blues and Roots“ zahlreiche alte und neue Songs zusammengestellt. Die Ausstellung ist sowohl während des Konzerts als auch letztmals am Sonntag, 3. Februar, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zu sehen. red

