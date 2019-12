Korken können wiederverwertet werden

Lautertal.Noch immer verschwinden fast 80 Prozent aller natürlichen Flaschenverschlüsse im Restmüll, dabei könnten sie wiederverwertet werden. Gerade über Weihnachtszeit und Silvester werden zahlreiche gute Tropfen entkorkt. Dabei können die Bürger Umweltbewusstsein zeigen. Die Sektkorken von den Feiertagen kann man bei den Sammelstellen in Lautertal abgeben. In Gadernheim ist das die Bäckerei Knapp, in Reichenbach der Blumenladen (Falltorbrücke) und das Fotostudio Hogen. In Elmshausen kann man die Flaschenverschlüsse bei der Firma Elektro-Rettig, in Lautern bei Edeka, in Schannenbach bei der Familie Kosch (Krehbergstraße 520) und in Beedenkirchen im Hof der der Pfarrscheuer abliefern. In Bensheim kann man die Flaschenverschlüsse im E-Center abgeben.

Die Korkreste sollten luftig verpackt sein (Zwiebelnetze, Papiertüten), damit sie nicht schimmeln und wertlos werden. Da immer mehr Flaschenverschlüsse aus Kunststoff verwendet werden, ist es wichtig, Naturkorken für die Wiederverwertung zu sammeln. koe

