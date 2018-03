Anzeige

Elmshausen.Bis Anfang nächster Woche will die Gemeinde Lautertal mehr Klarheit darüber haben, wann die Lautertalhalle in Elmshausen wieder geöffnet werden kann. Bauamtsleiter Rainer Krämer berichtete auf Anfrage, dass für diesen Freitag eine Überprüfung der Brandmeldeanlage in der Halle geplant sei.

Weil die Anlage nicht richtig funktioniert, wurde die Halle am Mittwoch geschlossen. Inzwischen ist klar, dass die Standleitung zur Leitstelle Bergstraße in Heppenheim funktioniert. Bei einem Alarm in der Halle würde der Rettungsdienst wie vorgesehen informiert. Die Lautsprecheranlage in der Halle ist allerdings defekt. Sie wird benutzt, um im Alarmfall die Leute im Gebäude zu warnen.

Wenn bekannt sei, welche Teile der Anlage repariert werden müssen, seien auch die Kosten klar, so Rainer Krämer. Wenn die Gemeinde den Auftrag vergeben hat, kommt es noch darauf an, wann die Fachfirma die Arbeiten ausführt.