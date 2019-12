Krippenspiele und ein Hirtenfeuer

Lautertal/Lindenfels.Die Kirchengemeinden in Lautertal und Lindenfels bieten auch in diesem Jahr ein umfangreiches Programm zum Weihnachtsfest an. Ein Überblick:

Evangelische Gemeinde Beedenkirchen: Heute (Heiligabend) ist ab 15.30 Uhr das Krippenspiel der Kinder aus der Gemeinde. Ab 18 Uhr wird eine Christvesper angeboten. Morgen (erster Feiertag) feiert die Gemeinde ab 10 Uhr einen Fest-Gottesdienst. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Projektchor Beedenkirchen.

Evangelische Gemeinde Gadernheim: Pfarrerin Marion Mühlmeier gestaltet heute die Gottesdienste. Um 17 Uhr beginnt ein Familiengottesdienst mit dem Krippenspiel der Konfirmanden. Der Posaunenchor gestaltet das Programm mit. Für die Kinder gibt es eine Überraschung. Ab 22 Uhr ist eine Christmette. In einem besinnlichen Gottesdienst feiert die Gemeinde die Geburt Christi.

Am zweiten Feiertag (Donnerstag) gibt es einen Gottesdienst mit Abendmahl unter der Mitwirkung des Posaunenchors. Beginn ist um 9.30 Uhr. Die Feier wird von Prädikant Jürgen Schellhaas gestaltet werden.

Evangelische Gemeinde Lindenfels: Heute führen evangelische und katholische Kinder gemeinsam ab 15.30 Uhr in der evangelischen Kirche ein ungewöhnliches Krippenspiel um eine etwas besondere Familie, die „Herdmanns“, auf. Was passiert, wenn Kinder, die noch nie etwas von der Weihnachtsgeschichte gehört haben, diese aufführen?

Im Anschluss feiert die evangelische Gemeinde ab 17 Uhr mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig eine Christvesper. Für 22 Uhr wird zum Hirtenfeuer am „Dalles“, am Brunnen vor dem Café Franco, eingeladen. Dort gibt es Punsch und Gebäck und ein wärmendes Feuer. Es werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen und die Weihnachtsgeschichte vorgetragen.

Am ersten Feiertag ist ab 10 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrerin Grimm-Helbig in der Kirche. Für den zweiten Feiertag laden Mitglieder des Kirchenvorstands zu Texten und Liedern zur Weihnacht ebenfalls für 10 Uhr in die Kirche ein. Diesen Gottesdienst wird der ökumenische Kirchenchor unter der Leitung von Andreas Demmel mit bekannten und neueren Weihnachtsliedern musikalisch gestalten.

Katholische Gemeinde St. Petrus und Paulus Lindenfels: Heute ist nach dem ökumenischen Gottesdienst ab 15.30 Uhr in der evangelischen Kirche noch eine Christmette in der Kirche St. Petrus und Paulus. Beginn ist um 21 Uhr. Morgen feiert die Gemeinde ab 11 Uhr ein Hochamt. Am zweiten Feiertag steht ab 11 Uhr eine Familienmesse auf dem Programm. Den Gottesdienst wird der ökumenische Kirchenchor Lindenfels mitgestalten.

Evangelische Gemeinde Reichenbach: Ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel beginnt heute um 15.30 Uhr. Anschließend wird ab 18 Uhr eine Christvesper angeboten. Die Christmette beginnt um 22 Uhr. Am zweiten Feiertag ist ab 10 Uhr ein Weihnachts-Festgottesdienst, in dessen Rahmen das Abendmahl gefeiert werden wird. Der Kirchenchor und der Posaunenchor der Gemeinde werden das Programm gestalten.

Katholische Gemeinde St. Andreas Reichenbach: Heute um 17.40 Uhr beginnt ein kleines musikalisches Vorprogramm vor der Familienchristmette, das vom Kirchenchor und einigen Musikern gestaltet werden wird. Die Christmette mit Pater Simon beginnt um 18 Uhr Am zweiten Feiertag ist an 9.30 Uhr eine Eucharistiefeier, ebenfalls mit Pater Simon.

Evangelisch-reformierte Gemeinde Schlierbach: Pfarrer Martin Polivka feiert mit seiner Gemeinde die Gottesdienste in der Kirche in Schlierbach. Heute gibt es dort ab 17 Uhr einen Gottesdienst „Heiligabend mit Kindern“. Um 22. 30 Uhr beginnt ein weiterer Gottesdienst, an dem der Posaunenchor beteiligt sein wird.

Morgen ist ab 9.30 Uhr Gottesdienst. In diesem Rahmen wird das Abendmahl gefeiert werden. Am zweiten Feiertag ist ein weiterer Gottesdienst ab 17 Uhr. Dann wird der Kirchenchor die musikalische Gestaltung übernehmen.

Evangelische Gemeinde Winterkasten: Der Reigen der Gottesdienste in der Waldhufenkirche beginnt mit der musikalischen Christvesper heute ab 16 Uhr und der Aufführung des Krippenspiels „Von Haus zu Haus“ durch Mitglieder der Jugendchöre Rainbow-Teens und Rainbow-Kids. In diesem Jahr wieder um 22 Uhr folgt eine Christmette im Kerzenschein, die unter dem Thema „Weihnachten in Musik und Literatur“ stehen wird.

Am ersten Feiertag bietet die Gemeinde um 18 Uhr einen abendlichen Gottesdienst im Kerzenschein an, in dem auch das Abendmahl gefeiert werden wird. Am zweiten Feiertag gestaltet der Kirchenchor ab 10 Uhr einen Gottesdienst mit weihnachtlichen Weisen im Eleonoren-Saal der Eleonoren-Klinik.

