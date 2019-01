Kunstbanausen auf der Bühne

Gadernheim.Der Gadernheimer Landfrauenverein spielt im März wieder Theater. Das Stück heißt „Diese Kunstbanausen“ und ist eine Komödie in drei Akten.

Wer träumt in seinem Leben nicht davon, einmal reich und berühmt zu sein? So auch der kleine Malermeister Ernst Pinsel, der sich für einen Picasso hält. Leider ist an der Sache ein Haken – niemand interessiert sich für seine Kunstwerke. Alle, auch seine Ehefrau Johanna, halten ihn für durchgeknallt und seine Bilder für Wischi-Waschi-Malerei. Geldknappheit ist bei den Pinsels an der Tagesordnung, und der Gerichtsvollzieher geht bei ihnen ein und aus. Gemeinsam mit seinem Freund Herbert schmiedet Ernst daher einen Plan, um doch noch an das große Geld zu kommen.

Die Proben laufen bereits seit Oktober. Karten gibt es am Samstag, 9. Februar, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr im TSV Vereinsheim in Gadernheim. Die Plätze sind nummeriert. Die Vorstellungen sind am 22. und 23. März (Freitag und Samstag), jeweils ab 20 Uhr. red

